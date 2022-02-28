Политика как она есть

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Какая разница между Крымом и Донбассом, или почему Путин ждал восемь лет?

Какая разница между Крымом и Донбассом, или почему Путин ждал восемь лет?

Вот я не раз слышал упрёки – почему Путин ждал так долго? Ведь если бы эта операция, что идёт сейчас, началась тогда, в 2014-м, то и потерь было бы меньше, и ВСУ охотнее сдавались бы в плен! Разве не так? В Крыму вон, вообще сопротивления не было! Так какая же разница между Крымом – и Донбассом? Я попробую порассуждать на эту тему… Даже котик рад вежливым людям! Для начала, провести операцию с Крымом было намного проще, чем с Донбассом – например потому, что там и так были расквартированы наши войска.

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