Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Hyundai окончательно рассекретил обновлённую Creta, Toyota обновила хэтчбек GR Yaris, Bugatti выпустила последний Chiron, Infiniti анонсировала новый QX80 с премиальной аудиосистемой Klipsch, а Lexus GX превратился в покорителя бездорожья.