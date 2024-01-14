Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Hyundai окончательно рассекретил обновлённую Creta, Toyota обновила хэтчбек GR Yaris, Bugatti выпустила последний Chiron, Infiniti анонсировала новый QX80 с премиальной аудиосистемой Klipsch, а Lexus GX превратился в покорителя бездорожья.
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