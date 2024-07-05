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Орбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить стороны к началу переговоров

Орбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить стороны к началу переговоров

Председательство Венгрии в Европейском союзе не даёт ей мандата на переговоры по украинскому конфликту, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, сообщил премьер страны Виктор Орбан.

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