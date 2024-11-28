В Славянском районе Кубани автомобильный мост выстоял после атаки БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края не выявлено нарушения целостности моста через реку Протока после атаки украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Роман Синяговский.
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