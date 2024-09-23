В США нашли живым похищенного 70 лет назад мальчика

Благодаря онлайн-тесту на происхождение, старым фотографиям и газетным вырезкам родственникам при содействии полиции, ФБР и министерства юстиции США удалось обнаружить мужчину, которого похитили в 1951 году, когда ему было шесть лет.
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