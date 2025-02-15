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Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА-Арене» за бросок шапки на лед, и подарил бейсболку SKA is my life: «Хоккей должен приносить только положительные эмоции»

Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА-Арене» за бросок шапки на лед, и подарил бейсболку SKA is my life: «Хоккей должен приносить только положительные эмоции»

СКА обыграл «Барыс» (5:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее в Санкт-Петербурге во время матча петербуржцев с «Ак Барсом» (3:8) болельщики казанского клуба бросили головные уборы на лед после хет-трика Артема Галимова и были задержаны полицией.

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