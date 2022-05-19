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Вооруженные силы России пустили на Украине в ход "Задиру"

Вооруженные силы России пустили на Украине в ход "Задиру"

МО России сообщает о том, что в ходе проведения военной спецоперации на Украине применила новейший боевой лазер "Задира", который успешно сжигает беспилотные летательные аппараты противника в течение пять секунд на расстоянии до пяти километров.

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