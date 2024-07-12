ВАШИНГТОН, 12 июля, ФедералПресс. Эскалация украинского конфликта грозит миру началом полномасштабной ядерной войны, большая часть ответственности за катастрофу ляжет на США, которые поставляют все новое оружие Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии