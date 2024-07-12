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Кеннеди-младший раскрыл последствия эскалации конфликта на Украине

Кеннеди-младший раскрыл последствия эскалации конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 12 июля, ФедералПресс. Эскалация украинского конфликта грозит миру началом полномасштабной ядерной войны, большая часть ответственности за катастрофу ляжет на США, которые поставляют все новое оружие Киеву.

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