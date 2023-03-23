Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в РФ по итогам года

В России годовая инфляции составит 5,8%, следует из консенсус-прогноза «Известий». О том, что темпы роста цен по итогам года не превысят 6%, сказали пять из десяти опрошенных экспертов из рейтинговых агентств, банков и других финансовых организаций.
В России годовая инфляции составит 5,8%, следует из консенсус-прогноза «Известий». О том, что темпы роста цен по итогам года не превысят 6%, сказали пять из десяти опрошенных экспертов из рейтинговых агентств, банков и других финансовых организаций.
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