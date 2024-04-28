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Менеджер Сайнса: «В ближайшее время громких новостей ждать не стоит»

Менеджер Сайнса не ждет решения по будущему своего клиента в ближайшее время. По словам Карлоса Оноро, который ведет дела пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, его клиент пока не определился с тем, где продолжит карьеру.

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