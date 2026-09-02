Андалузский ансамбль и Покрас Лампас на фестивале исламской культуры «ДәртФест»

В этом году «ДәртФест», бывший фестивалем современной татарской культуры, пройдет в формате фестиваля исламской культуры 6 сентября в рамках года «Казань – столица исламского мира».
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