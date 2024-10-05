В США завершили тесты беспилотного «вечного самолета»

Компания Skydweller Aero завершила первые тесты своего беспилотного самолета на солнечных батареях. Первый этап испытаний продолжался несколько недель, в ходе которого дрон совершил вылеты продолжительностью 16 и 22,5 часа, передает Telegram-канал «Беспилот».