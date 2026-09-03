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5 сентябрь көнне әдәбият сөючеләрне әдәби стендапка чакыралар

Шимбә көнне, 5 сентябрьдә, Казанның «Черек күл» паркында «Сүз. Шаярту. Өслүб» дип аталган әдәби стендап үткәрелә.

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