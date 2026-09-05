После выборов в России усилить поборы и запреты? Делягин дал честный ответ. Что реально войдёт в нашу жизнь после выборов, а что так и останется страшилкой из телеграм-каналов? И главное: кто решает, где провести черту, за которой народ уже не промолчит?Что ждёт русских граждан после того, как в стране пройдут выборы? Что изменится, а что останется прежним? Ответ на эти и другие вопросы в эфире программы "Итоги дна" дал депутат Госдумы, доктор экономических наук, депутат Михаил Делягин.