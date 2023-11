Soybeans Going Into Holiday Mode (GrainStats) SOYBEAN FUTURES (JAN 2024) CBOT:ZSF2024 GrainStats Fundamental Data Soybean Harvest Progress ➡️ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ 91% Export Inspections ➡️ 2,085,419 Metric Tons ⬇️ 35,012 Metric Tons week vs.