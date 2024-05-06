«Мы наконец-то смогли подобрать правильные настройки, я доволен машиной», – Хэмилтон

«Мы наконец-то смогли подобрать правильные настройки, я доволен машиной», – ХэмилтонMercedesПилот Mercedes, семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что очень рад своему шестому результату на Гран При Майами.