В петербургском транспорте запустили проект «Ловцы новостей» с обновленным дизайном эфира

Он выполнен в классическом городском стиле С 3 марта в троллейбусах и трамваях Санкт-Петербурга пассажиров сопровождают «Ловцы новостей» – персонажи нового оформления эфира «Петербургского дневника на транспорте», выбранные самими жителями города.