В петербургском транспорте запустили проект «Ловцы новостей» с обновленным дизайном эфира

Он выполнен в классическом городском стиле С 3 марта в троллейбусах и трамваях Санкт-Петербурга пассажиров сопровождают «Ловцы новостей» – персонажи нового оформления эфира «Петербургского дневника на транспорте», выбранные самими жителями города.
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