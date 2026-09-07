Медведь атаковал мужчину в Бурятии: пострадавший в больнице

В Закаменском районе Бурятии медведь напал на мужчину в двух километрах от села Хуртага. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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