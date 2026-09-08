Малый и средний бизнес нарастил число внешнеторговых контрактов с Азией

Число внешнеторговых контрактов клиентов сектора среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия 2026 года увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обороты платежей по таким сделкам выросли на 40%.
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