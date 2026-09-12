Песков ответил на идею встречи Путина и Зеленского на G20

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с ПутинымДмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости) Украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре, сообщает ТАСС.
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