Песков ответил на идею встречи Путина и Зеленского на G20

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с ПутинымДмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости) Украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре, сообщает ТАСС.