Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 406 подписчиков

Песков ответил на идею встречи Путина и Зеленского на G20

Песков ответил на идею встречи Путина и Зеленского на G20

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с ПутинымДмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости) Украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым