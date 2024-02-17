Алькарас пробился в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Карлос Алькарас обыграл Андреа Вавассори и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе завершился четвертьфинальный поединок грунтового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с Андреа Вавассори.