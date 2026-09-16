"Калашников" впервые показал в ЮАР укороченные АК-15К и АК-19К

ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые презентовал укороченные автоматы АК-15К и АК-19К на выставке Africa Aerospace and Defense Expo в ЮАР, передает корреспондент ТАСС.
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