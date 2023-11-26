Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Посольство России ответило на сравнение США голодомора с СВО

Посольство России ответило на сравнение США голодомора с СВО

Сравнивать голодомор, произошедший на территории современной Украины в 1930-х годах, с событиями СВО, нелепо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Была в девяностые годы в России такая уличная игра- наперстки. Всё было просто: на асфальте стояли три наперстка, под одним из них - шарик. &quot;Оператор&quot;, быстро двигая наперстки в разных направлениях, приговаривал: &quot;Игру-верчу обмануть хочу&quot;. Доверчивый &quot;игрок&quot; указывал, где шарик и если угадывал, получал денежный приз. Мало кто угадывал, где шарик. Если ошибался - платил &quot;взнос&quot;. И &quot;оператор&quot; ( а по сути мошенник) чаще всего оставался в выигрыше. Теперь в &quot;наперстки&quot; играют целые страны, и главный поводырь - страна за океаном. Она поддержит любую чушь, если она работает против России. А в истории с голодомором есть такая тихенькая цель: навязать миру идею о том, что в СССР, а потом и в России были &quot;не те&quot; руководители, потенциальные человеконенавистники. Зато в США - они то, что надо. Правда, при этом был и Куклуксклан, и расовая сегрегация и прочие &quot;прелести&quot;. Но про это там никто вспоминать не хочет, особенно когда мусолят фейковые страницы чужой истории.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх