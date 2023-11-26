Посольство России ответило на сравнение США голодомора с СВО

Леонтий Букштейн

Была в девяностые годы в России такая уличная игра- наперстки. Всё было просто: на асфальте стояли три наперстка, под одним из них - шарик. "Оператор", быстро двигая наперстки в разных направлениях, приговаривал: "Игру-верчу обмануть хочу". Доверчивый "игрок" указывал, где шарик и если угадывал, получал денежный приз. Мало кто угадывал, где шарик. Если ошибался - платил "взнос". И "оператор" ( а по сути мошенник) чаще всего оставался в выигрыше. Теперь в "наперстки" играют целые страны, и главный поводырь - страна за океаном. Она поддержит любую чушь, если она работает против России. А в истории с голодомором есть такая тихенькая цель: навязать миру идею о том, что в СССР, а потом и в России были "не те" руководители, потенциальные человеконенавистники. Зато в США - они то, что надо. Правда, при этом был и Куклуксклан, и расовая сегрегация и прочие "прелести". Но про это там никто вспоминать не хочет, особенно когда мусолят фейковые страницы чужой истории.