Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Договор о сотрудничестве между странами был подписан в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.
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