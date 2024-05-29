ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
ГАИ вернули, а когда вернут милицию?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
полицию придумал Мендаль,когда его не будет возможно что-то поменяется.
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1 час.
W
Walery
Не иначе вы внучек Новодворской... та тоже на штатовские гранты всё меняла и не только названия, но и страну...
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40 мин.
Сергей Лепехов
У них правило было и будет одно: "сами ездить не умеем и другим не дадим".
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26 мин.
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