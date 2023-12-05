Эффект Манделы или воспоминания из другой реальности? 10 самых ярких примеров

5 декабря 2013 года умер президент ЮАР Нельсон Мандела, но в ответ на эту новость тысячи людей начали присылать в СМИ жалобы, ведь они были уверены, что политик скончался в тюрьме в 1980-х годах… Исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум решила более детально изучить этот феномен и нашла другие примеры ложных коллективных воспоминаний.