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Мы соседи по планете

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Эффект Манделы или воспоминания из другой реальности? 10 самых ярких примеров

Эффект Манделы или воспоминания из другой реальности? 10 самых ярких примеров

5 декабря 2013 года умер президент ЮАР Нельсон Мандела, но в ответ на эту новость тысячи людей начали присылать в СМИ жалобы, ведь они были уверены, что политик скончался в тюрьме в 1980-х годах… Исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум решила более детально изучить этот феномен и нашла другие примеры ложных коллективных воспоминаний.

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