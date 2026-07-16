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Газета.ру

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Британский журналист Морган об игроках Аргнетины: беспардонные придурки

Британский журналист Морган об игроках Аргнетины: беспардонные придурки

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал в своих соцсетях футболистов сборной Аргентины за то, что они вынесли баннер "Мальвинские острова — аргентинские" во время празднования победы в полуфинале чемпионата мира над Англией.

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