Путин поручил подготовить нацпроект по воспитанию

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством к 1 июля представить предложения по национальному проекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей.
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