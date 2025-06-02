Уровень мощности магнитной бури на Земле внезапно увеличился

С 29 мая Земля подвергается мощной магнитной буре, вызванной выбросом плазмы на Солнце. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергея Богачёва, активность геомагнитного поля достигла четвёртого из пяти уровней по международной шкале — G4.
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