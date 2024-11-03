Минниханов: Россия расширяет возможности в исламском мире в сфере экономики

Глава Татарстана и председатель группы «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов заявил о перспективных возможностях России в исламской экономике и подчеркнул открытость страны к сотрудничеству с исламскими государствами, сообщает 3 ноября пресс-служба руководителя республики, со ссылкой на заявление сделанное на открытии 19-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Манаме, Бахрейн.