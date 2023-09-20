Сегодня обострилась ситуация в Карабахе. Коротко о том, что там происходит. 1. На днях в Нагорном Карабахе не стало 11 мирных азербайджанских рабочих, которые на подконтрольной Азербайджану и ранее разминированной территории занимались строительством дорог.
"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении
Комментарии
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zina177mailru Черенкова
Причём здесь Лавров? Внешней политикоц занимается Патрушев, насколько я знаю, а Лавров министр иностранных дел и работу свою выполняет. Просто всё стремятся к власти для себя любимого а не для народа
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10 час.
Владимир Терентьев
Отличная ситуация по депортации всех азербайджанских мигрантов из России. Если не прекратят военные действия против Армении. А они не прекратят. Срок три - пять дней. Всех - и диаспоры в том числе. Российские миротврцы должны помочь населению, недовольному Пашиняном, свергнуть предателя и расстрелять. Потом все можно объяснить задним числом....Хватит работать в белых перчатках! Это другое, мы так считаем, это демократично, передайте по цепочке....
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор прав. А по комментам получается, что все начальники не доработали, проспали, прошляпили. А где президент? Сильно занят?
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3 час.
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