"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении

Причём здесь Лавров? Внешней политикоц занимается Патрушев, насколько я знаю, а Лавров министр иностранных дел и работу свою выполняет. Просто всё стремятся к власти для себя любимого а не для народа

Владимир Терентьев

Отличная ситуация по депортации всех азербайджанских мигрантов из России. Если не прекратят военные действия против Армении. А они не прекратят. Срок три - пять дней. Всех - и диаспоры в том числе. Российские миротврцы должны помочь населению, недовольному Пашиняном, свергнуть предателя и расстрелять. Потом все можно объяснить задним числом....Хватит работать в белых перчатках! Это другое, мы так считаем, это демократично, передайте по цепочке....