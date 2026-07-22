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МИД РФ: на чемпионате мира по футболу в США нарушали права человека

МИД РФ: на чемпионате мира по футболу в США нарушали права человека

www.globallookpress.com/Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency Во время чемпионата мира по футболу 2026 года, ряд матчей которого прошел США, были зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав человека и политической дискриминации.

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