www.globallookpress.com/Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency Во время чемпионата мира по футболу 2026 года, ряд матчей которого прошел США, были зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав человека и политической дискриминации.
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