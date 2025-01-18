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Спички - не игрушка

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Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

  Власть никак не может определиться с политикой ввоза рабочей силы — слишком много интересантов Депутат Госдумы, лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить законность выдачи государственного жилищного сертификата семье выходцев из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

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