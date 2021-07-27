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Агенты Айкела ожидают, что «Баффало» вскоре обменяет его. Среди претендентов – «Анахайм», «Калгари» и «Миннесота»

Представители капитана «Баффало» Джека Айкела сообщили, что ожидают скорого обмена игрока.  «Мы ожидаем, что в ближайшем будущем Джека обменяют.

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