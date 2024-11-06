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С кем счастлив сегодня Родион Нахапетов

С кем счастлив сегодня Родион Нахапетов

Его жизнь делится на три периода и в каждом он постарался добиться успеха. Было время становления и бешеная популярность в СССР, потом он пытался добиться успеха в Америке, затем было триумфальное возвращение в Россию и вновь много актёрской и режиссёрской работы.

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