С кем счастлив сегодня Родион Нахапетов

Его жизнь делится на три периода и в каждом он постарался добиться успеха. Было время становления и бешеная популярность в СССР, потом он пытался добиться успеха в Америке, затем было триумфальное возвращение в Россию и вновь много актёрской и режиссёрской работы.
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