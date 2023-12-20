Хотела вам показать кое-что жуткое. Из комментариев. Комментатор, конечно, пробил дно, подвал, верхний слой почвы и стремительно приближается к центру земли.
Я не хотел детей, это же была твоя мечта
Комментарии
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Владимир Соколов
как хотеть так она, а как ответственность, так законодательство у нее. отсюда как только она самостоятельно решила родить, так сразу развод и пусть рожает от другого. 😂
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9 час.
ЛК
Лидия Кузина
Если выбрала долбое....... - виновата сама.Детей надо рожать только тогда, когда самой надо и точно знаешь, что сможешь вырастить.Хорошо, когда все хорошо, но думать, что вокруг одни принцы и джельтмены - глупость превеликая.
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8 час.
Владимир Соколов
эт точно)) сходила, заплатила, нет никаких проблем.
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8 час.
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