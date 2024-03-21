Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Вот это прорыв😊«Росэлектроника» ...
  • Валерий Шаронов
    правильно говорил Жириновский, не заставляйте детей учить английский, пусть учат автомат калашникова и весь мир будет...«Калашников» выпу...
  • Леонид Никулин
    хрень на постном масле.. то пистолет однажды показал приняв за него мужской зонт с загнутой ручкой.. то еще что..хоть...Как это работает....

ОДК открыла образовательное пространство в петербургском Политехе

ОДК открыла образовательное пространство в петербургском Политехе

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с Передовой инженерной школой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открыли новое научно-технологическое образовательное пространство и демонстрационный стенд с авиационным двигателем, оснащенным системой контроля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору