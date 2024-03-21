ОДК открыла образовательное пространство в петербургском Политехе

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с Передовой инженерной школой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открыли новое научно-технологическое образовательное пространство и демонстрационный стенд с авиационным двигателем, оснащенным системой контроля.
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