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Регионы России

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Британский регулятор начал проверку Microsoft из-за повышения цен на Microsoft 365

Британский регулятор начал проверку Microsoft из-за повышения цен на Microsoft 365

Управление по защите конкуренции и рынков Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку компании Microsoft в связи с подозрениями в недостаточной прозрачности при информировании потребителей о повышении стоимости подписки на сервис Microsoft 365.

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