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Царьград

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Евгений Трефилов отказался играть себя в фильме о победе Олимпиады-2016

Евгений Трефилов отказался играть себя в фильме о победе Олимпиады-2016

Евгений Трефилов, бывший тренер женской сборной России по гандболу, отказался участвовать в съёмках фильма о победе на Олимпийских играх 2016 года.

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