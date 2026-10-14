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Царьград

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Госдума примет законопроект об увеличении военных пенсий в 2026

Госдума примет законопроект об увеличении военных пенсий в 2026

Комитет по обороне Госдумы рекомендовал принять законопроект на заседании в среду. С 1 октября 2026 года предполагается увеличение военных пенсий на 4%.

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