В Миллерово прошли соревнования по волейболу «Серебряный мяч»

Соревновались юношей 7-8 классов в рамках муниципального этапа Спартакиады школьников. В турнире приняли участие команды: гимназии № 1, четвертой, пятой, Мальчевской, Колодезянской, Полненской, Дегтевской СОШ и Криворожской школ.
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