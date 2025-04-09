Commandos: Origins подверглась критике игроками Steam за техническое состояние

Commandos: Origins подверглась критике игроками Steam за техническое состояниеСтратегическая игра в реальном времени Commandos: Origins, разработанная Claymore Game Studios и издаваемая Kalypso Media GmbH, довольно неудачно стартовала в Steam, в основном из-за своих технических недостатков, и в настоящее время ее положительно оценивают 63… источник#Kalypso_Media #Steam.