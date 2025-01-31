В США заявили о необходимости контроля над Гренландией из-за Китая

Контроль над Гренландией необходим США для обеспечения национальной безопасности и сдерживания Китая, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио 31 января в эфире шоу журналистки Мегин Келли.
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