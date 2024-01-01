Военные РФ ударили по аэродромам ВСУ с самолетами-носителями ракет Storm Shadow

В рамках спецоперации Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования ударили по инфраструктуре украинских аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства.
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