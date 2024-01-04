«Вся проблема в Зелёной плесени» – экс-советник Кучмы призывает мириться с Россией 

Украинцам следует прекратить войну, пока ещё есть возможность отделаться «малой кровью». Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».