ЦИК объявила, кто должен приостановить свою деятельность на время избирательной кампании

ЦИК обращает внимание кандидатов, зарегистрированных на должности местного советника и примара, занимающих в настоящее время государственные должности, что с момента начала избирательной кампании они должны приостановить свою деятельность на занимаемой должности.
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