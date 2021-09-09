Меня предали все

5МИНУТКАРазвлеченияМеня предали все Все в моей семье слабаки. Папа, обаятельный, талантливый, но почему-то заискивает перед каждым, соглашается со всеми.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛАНА ЯАвтор-полная дура,а поэтому ей никто не сможет помочь!ННатальяБессердечная дура - это вы. Судя по всем вашим предыдущим комментариям , ещё и стерва, похоже! Так как вечно на стороне отрицательных героев в различных историях от авторов. Себя видите 😂 ПечалькаЛилияПолностью с Вами согласна.ЕленаДорогая,да вы благодарите Бога, что избавились от них.И не стоит тратить время на месть,просто забудьте о них,как о чём-то несущественном.Месть ведь это холодное блюдо.Просто станьте счастливой,думаю они этого не переживут.И не будьте больше зависимой от мужчин или ещё кого-то.Договоритесь сама с собой в первую очередь.Сделайте свою жизнь счастливой сами. И нужные вам люди сами появятся в вашей жизни.Елена игрикЛюди, что "ни рыба, ни мясо", коммерческих дел вести в принципе не в состоянии. Как можно выйти замуж только потому, что "помог забыть", а с ним же жить придется! Тьфу, сказочница или дура...ННатальяЕщё одна- к Лане , в сад ! 😂ЛилияУгомонитесь. Вам самой эту ахинею интересно было читать?Елена игрикВ саду от дур определенно спокойнее, общество приличнее...Vera DobryaginaСофия...вы же вроде мудрой должны быть, имя у вас такое, а вы производите впечатление незрелого подростка. Замужество - это не акт мести бывшему, это обдуманный шаг. Ну, а раз вы так опрометчиво приняли предложение этого мужчины, вот и нажили себе проблем. Узнать надо было это семейство ,с дочерью мужа познакомиться, понять их образ жизни, их желания и надежды. Ну нельзя же было позволять им столько времени вас использовать, вы сами-то почему это терпели. Ждали от родителей защиты, но у вас уже своя жизнь, и в ней надо самой решать свои проблемы. И желание мстить теперь - это от вашей слабости. Плюнуть, и идти дальше, самой пробивать свою дорогу, а этих "родственничков" просто вычеркнуть из жизни.Марина МаксимоваНичего, все будет хорошо. Просто нужно понять, что никто кроме вас, ваши проблемы рещать не буудет и не решит. Заканчивайте с этим" меня все предали" и начинайте новую жизнь самостоятельно. Родители мягкие? Но они так прожили жизнь, им хорошо. Вы попробуйте жить так, как НАДО ВАМ,Виктор БелогорцевНе бывает случайных падений. Есть уроки, что нужно пройти. Отряхни, не стесняясь, колени И уверено дальше иди. Если в прошлом друзья предавали, Если жизнь поджигала мосты, Значит, звёзды тебе подсказали, Что не с теми общаешься ты. Если много несчастий бывало, В одночасье, все планы круша, Не скули, а начни всё сначала, Если этого хочет душа И рискуй, за попыткой попытка Приведёт к нужной цели потом. Ведь тепло не от золота слитка, А от чувств, что в сердечке твоём. Нет, поверь, безнадёжных мечтаний, К ним навстречу хоть шаг соверши И судьба без особых терзаний, Всё подарит тебе для души. То, что в прошлом осталось, не трогай. То, что в будущем будет, как знать? Но шагая своею дорогой, Все дороги сумеешь познать.ЛилияВ 29 лет вся жизнь впереди. Вам здоровьем своим надо заниматься, а не вынашивать месть для золовки. Ну отомстите своей золовке, Вам от этого что? Какое счастье "привалит"? Люди совсем с головой не дружат.ВКВладимир КудровСудя по всему ваши родственникиМесть, София, Вам не поможет,ВКВладимир КудровСудя по всему ваши родственники правы - не хотят вмешиваться в вашу личную жизнь.Ну как они могли Вам помочь, например Месть, София, Вам не поможет,ВКВладимир КудровНу как они могли Вам помочь, например, "поговорив по мужски"? Месть же последнее дело, как и драка. Забудьте бывшего мужа, радуйтесь, что ушел он от Вас, не оставив "прицепа". Вы ведь еще так молоды!Комментировать
Свежие комментарии