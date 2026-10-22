Министр-делегат при МВД Жан-Дидье Берже сообщил телеканалу BFMTV, что французских стражей порядка отозвали из отпусков для усиления на протестных акциях, намеченных на 24 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Выходит, мы воев...
- "Сладкая" улика в...
- МЕ На сколько увелич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым