Александр Бутвиловский: В спектакле "Державин" задействован звёздный состав исполнителей

22 сентября в Тамбове стартует V фестиваль современного домрового искусства "PRIMA DOMRA" (6+). Он откроется грандиозным концертом, в котором примут участие народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист России Василий Бочкарёв, заслуженный артист России Григорий Сиятвинда (художественное слово), а также ансамбль современной хоровой музыки ALTRO CORO.
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