Милана Данилова, 14 лет, тяжелый врожденный порок сердца, спасет операция, 808 437 ₽

Милана Данилова живет в селе под Ижевском вместе с родителями. Учится в восьмом классе и переживает непростые времена: у девочки тяжелый врожденный порок сердца, тетрада Фалло – сразу несколько серьезных нарушений в строении сердца.
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